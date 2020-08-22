Uluslararası Koalisyon güçleriyle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne (IBKY) bağlı birliklerin Erbil şehrinde düzenledikleri harekâtta IŞİD’in uyuyan hücresi çökertildi.







Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins şahsi Twitter hesabında, “20 Ağustos’ta koalisyon güçlerinin desteğiyle Kürdistan’ın örnek bir ekibiyle birlikte IŞİD’in uyuyan hücresine yönelik bir harekât başlattık.” dedi.





AMERİKALI ALBAY TELEVİZYONDA AÇIKLADI





Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw TV’nin haber bültenine katılan Amerikalı albay Caggins, yakalanan şahıs hakkında bilgi vermekten imtina etti.





Caggins, “Söz konusu terörist Erbil’in dışında bir konumda gözaltına alındı. IŞİD Erbil’in kırsalını kullanıyor, çünkü o bölgenin onlar için güvenli olduğunu düşünüyorlar.” dedi.

