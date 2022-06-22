Amerikalı basketbolcu Darius Lee öldürüldü

Houston Baptist Üniversitesi’nde basketbol oynayan 21 yaşındaki Darius Lee, NBA’e sıçrama planları yaparken üzücü bir haberle gündeme geldi.

New York polisi, Pazartesi sabahı Harlem’deki bir toplantıya düzenlenen silahlı saldırıda kolej basketbol oyuncusunun öldüğünü ve diğer sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.



Harlem’de doğup büyüyen ve yaz tatili için evine gelen Lee, Rich Rhymer isimli rapçinin klip çekimine katıldı. Ancak neden çıktığı henüz belirlenemeyen çatışma sonrası iki ateş arasında kaldı. Dokuz kişinin yaralandığı silahlı çatışmada, göğsünden vurulan 21 yaşındaki basketbolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, olay yerinde art arda yaklaşık 40-50 kez silah sesi duyduklarını söyledi.









“İSA’NIN KOLLARINDA”

Houston Baptist Başantrenörü Ron Cottrell, “Şok içindeyiz ve bu habere inanamadık. Annesi, kız kardeşi ve tüm ailesi üzüntü içinde. Şu anda bizi rahatlatan tek şey onun nerede olduğunu bilmek. O İsa’nın kollarında” ifadelerini kullandı.





YILIN SPORCUSU SEÇİLMİŞTİ





Geçtiğimiz sezon 18.2 sayı ve 8.3 ribaund ortalamasıyla Houston Baptist’in en iyi oyuncusu olan Lee’nin gelecek yıl NBA’e geçmesi bekleniyordu. Guard pozisyonunda oynayan Lee, maç başına top çalma oranında ülkedeki en iyi altıncı oyuncuydu. Aralık ayında mezun olması planlanan Lee, kısa süre önce kendi üniversitesinde Yılın Sporcusu seçilmişti.