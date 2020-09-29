Amerikalı bilim insanlarından çarpıcı Venüs iddiası

Astronomi Bölümü tarafından bu kapsamda yapılan yeni bir araştırmada, göktaşlarının uzak geçmişte Dünya atmosferini en az 600 bin kez sıyırdığı ve yüksek irtifa mikroplarını Venüs'e taşımış olabileceği belirtildi.







"KÖKENDE DÜNYASAL YAŞAMDAN AYIRT EDİLEMEZ"





Çalışmanın yazarlarından Abraham Loeb ve Amir Siraj, "Üst atmosferdeki yaşamın çeşitliliği bilinmemekle birlikte, göktaşları Dünya ve Venüs atmosferleri arasında mikrobiyal yaşamı transfer etme kapasitesine sahip olabilir. Sonuç olarak, olası Venüs yaşamının kökeni temelde dünyasal yaşamdan ayırt edilemez” dedi.





DÜNYA'DAKİ YAŞAMA DA BENZİYOR





Diğer taraftan, gezegenler arasında asteroitler aracılığıyla yaşamın aktarılması teorisine panspermi adı veriliyor. Yakın geçmişte bilim insanları, Dünya'daki yaşamın bu şekilde başlamış olabileceğini öne sürdü. Çalışmalardan biri, kuyrukluyıldızları, bildiğimiz şekliyle yaşam için "temel unsur" un kaynağı ve taşıyıcısı olduğunu açıkladı.