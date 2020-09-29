Samanyolu Haber /Teknoloji / Amerikalı bilim insanlarından çarpıcı Venüs iddiası /29 Eylül 2020 20:00

Amerikalı bilim insanlarından çarpıcı Venüs iddiası

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, Venüs’teki yaşam Dünya’dan taşınabileceğini ortaya koydu.NTV'de yer alan habere göre Amerika’da bulunan Harvard Üniversitesi, Venüs’teki yaşam izleri ile ilgili dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi.

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Astronomi Bölümü tarafından bu kapsamda yapılan yeni bir araştırmada, göktaşlarının uzak geçmişte Dünya atmosferini en az 600 bin kez sıyırdığı ve yüksek irtifa mikroplarını Venüs'e taşımış olabileceği belirtildi. 

"KÖKENDE DÜNYASAL YAŞAMDAN AYIRT EDİLEMEZ"

Çalışmanın yazarlarından Abraham Loeb ve Amir Siraj, "Üst atmosferdeki yaşamın çeşitliliği bilinmemekle birlikte, göktaşları Dünya ve Venüs atmosferleri arasında mikrobiyal yaşamı transfer etme kapasitesine sahip olabilir. Sonuç olarak, olası Venüs yaşamının kökeni temelde dünyasal yaşamdan ayırt edilemez” dedi. 

DÜNYA'DAKİ YAŞAMA DA BENZİYOR

Diğer taraftan, gezegenler arasında asteroitler aracılığıyla yaşamın aktarılması teorisine panspermi adı veriliyor. Yakın geçmişte bilim insanları, Dünya'daki yaşamın bu şekilde başlamış olabileceğini öne sürdü. Çalışmalardan biri, kuyrukluyıldızları, bildiğimiz şekliyle yaşam için "temel unsur" un kaynağı ve taşıyıcısı olduğunu açıkladı.  
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