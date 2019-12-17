Amerikalı hâkim ayakkabı kutularından çıkan paraları sordu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran’a yönelik müeyyidelerinin delinmesi davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Halkbank eski müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın temyiz duruşması New York 2'nci Bölge İstinaf Mahkemesi'nde yapıldı.





Mahkemenin kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor. Atilla’nın temyiz duruşmasında mahkeme heyeti tarafları dinledi.





REZA ZARRAB NEREDE VE NİÇİN CEZASI VERİLMEDİ?





Duruşmada mahkeme heyeti başkanı hâkim Rosemary Pooler, New York Güney Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Michael Lockerd’a Reza Zarrab'ın nerede olduğunu ve niçin cezasının verilmediğini sordu.





Başsavcı yardımcısı, hâkimin sorusunu geçiştirerek Zarrab'ın hakkındaki suçlamaları kabul ettiği yönünde bir cevap verdi.





Hakim Rosemary Pooler, Hakan Atilla davasının çok ilginç olduğunu belirterek savcılığa,” O kutu kutu paralardan Atilla herhangi bir kazanç sağladı mı?” diye sordu. Savcı yardımcısı Lockerd, Atilla’nın çıkar için para almadığını belirtti.





SAVCILIK: ATİLLA'NIN İŞLEDİĞİ SUÇ DA MÜEYYİDE KAPSAMINDA





Duruşmada Atilla’nın avukatı John Elwood davanın bozulmasıyla ilgili taleplerini sundu.





Avukat Elwood, Atilla’nın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) müeyyidelerine tabi olmadığını, bu kapsamda yargılanamayacağını ve mahkemenin de yargı yetkisi bulunmadığını iddia etti.





Hâkim Pooler, savcılığa Atilla’nın niçin OFAC müeyyideleri kapsamına girmeden yargılandığını sordu. Savcılık ise kanunda yapılan bazı değişikliklerden sonra Atilla’nın işlediği suçun ceza kapsamı içine girdiğini belirtti.





Mahkemenin Hakan Atilla'nın temyiz müracaatı konusundaki kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.





17/25 ARALIK 2013 YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI SİVİL DARBE İLE KAPATILDI





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını mahkemelere doğrudan müdahale ederek kapatmıştı.





17 Aralık 2013'te gözaltına İran asıllı Reza Zarrab'ın rüşvete boğduğu İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Çevre-Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar operasyondan bir hafta sonra istifa etmek mecburiyetinde kalmıştı. Ancak dört bakanın Yüce Divan'da yargılanması AKP'lilerin oyları ile engellendi.





22 HAZİRAN 2015: Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, yakınları ile hükümette görev alan dört bakanı rüşvete boğan Reza Zarrab (soldan 2'nci) önce tahliye edildi, akabinde dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi (soldan 1'inci), Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş (sağdan 2'nci) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından "Yılın İhracatçısı" ödülü ile taltif edildi.





Zarrab da yaklaşık iki ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 2014 yılı temmuz ayında ise hırsızlık ve rüşvet çetesini ortaya çıkan polisler tutuklandı.





27 Mart 2016'da ABD'nin New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınan Zarrab kara para aklamak ve İran'a yönelik müeyyideleri deldiği iddiası ile tutuklandı. Savcı ile anlaşan Zarrab mahkemede tanık olarak ifade verdi.





HAKAN ATİLLA BORSA İSTANBUL'A GENEL MÜDÜR OLDU





Aynı davada 2017 yılı mart ayında bu defa Mehmet Hakan Atilla yine New York JFK Havalimanı'nda tutuklandı.





Zarrab'ın itirafları ve diğer belgeler ışığında jüri üyeleri Atilla'yı altı suçun dördünde suçlu buldu. Hâkim Richard Berman Atilla'yı 32 ay hapse mahkûm etti.





Cezasını çeken Atilla temmuz ayında Türkiye'ye döndü ve ekim ayında Borsa İstanbul'a genel müdür olarak tayin edildi.