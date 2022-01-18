Amerikalı hava yolu şirketlerinden uyarı: 5G teknolojisi 'felaket' getirebilir

Ülkenin en büyük yolcu ve kargo hava yolu şirketleri yaptıkları uyarıda AT&T ve Verizon'ın hizmete sunmaya hazırlandığı 5G teknolojisinin yeni C bandının potansiyel olarak çok sayıda uçağı kullanılmaz hale getireceğini ve on binlerce yolcuyu zor durumda bırakıp, tedarik zincirini, ilaç ve tıbbi malzemelerin nakliyesini zora sokabileceğini belirtti.





American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines gibi yolcu şirketlerinin yanı sıra UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Air ve FedEx Express gibi kargo şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ortak mektup imzalayarak "Büyük havaalanları uçuş için uygun hale getirilmediği takdirde seyahat ve taşımacılığın çoğunun gerçekleşemeyeceğini" ifade etti.





Hava yolu şirketleri 5G uygulamasının özellikle kilit havaalanı pistlerinin 2 mil yakınınındaki bölgelerde devreye girmemesini talep ediyor.