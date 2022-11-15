Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalı komedyen Jay Leno, ölümden döndü /15 Kasım 2022 08:42

Amerikalı komedyen Jay Leno, ölümden döndü

Amerikalı komedyen Jay Leno, aracının alev alması vücudunda ciddi yanıklar olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Cumartesi günü yaşanan olayın benzinin alev alması sonucu yaşandığı kaydedildi.

Leno Pazartesi günü olayı duyurdu ve vücudunda ciddi yanıklar olduğunu söyledi ve “Tekrar ayağa kalkabilmek için bir iki haftaya ihtiyacım var” dedi.

Uzun bir süre ülkenin en çok izlenen gece programlarından birini yapan Leno, yüzünde ve ellerinde yanıklar bulunuyor.

TMZ sitesi alevlerin Leno’nun yüzünün sol tarafını yaktığını aktardı. Komedyenin gözünde ya da kulaklarında yanık olmadığı bildiriliyor.

72 yaşındaki yıldız isim, bir yanık hastanesinde tedavi görmeye devam ediyor.

Hastanenin halkla ilişkiler bölümünden bir kişi, Leno’nun kamuoyunun ilgisinden dolayı duygulandığını söylediğini aktardı.

Grossman Yanık Merkezi görevlisi, “Herkesin iyi olduğunu bilmesini istedi ve morali de yerinde” mesajını verdi.

Yerel itfaiye birimi de 12 Kasım’da saat 12.28 sıralarında gelen acil çağrıya yanıt verildiğini açıkladı.

Leno 2014 yılında The Tonight Show isimli programı bıraktı ve ender otomobillerle ilgili bir program yapmaya başladı.

Jay Leno’nun programına geçen ay ABD Başkanı Joe Biden da katıldı.

ABD’de yayımlanan US News & World Report’a göre ünlü ismin 180’den fazla aracı bulunuyor. Bu araçlar çok sayıda hangarda tutuluyor.
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