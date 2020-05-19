Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından bağışıklı yorumu /19 Mayıs 2020 22:24

Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından bağışıklı yorumu

Koronavirüs için aşı bulma çalışmaları sürerken, hastalığa karşı bağışıklığı olan kişilerin tespiti konusundaki faaliyetler de sürüyor.

SHABER3.COM

Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir grubun araştırmasında, 2003 salgınında ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) ya da diğer adıyla atipik zatürree geçiren kişilerin Kovid-19’a neden olan koronavirüse karşı bağışık olabilecekleri belirtildi.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2003 salgınında atipik zatürre geçiren kişiler, Covid-19’a neden olan Koronavirüs'e (SARS-CoV-2) karşı bağışık olabilir.

Sputnik'in aktardığına göre araştırmayı yapan uzmanlar, akut solunum yolu yetersizliği sendromuna neden olan SARS-CoV virüsünün bulaşmasının, Koronavirüs'ün hücre yüzeyindeki reseptörlerle kenetlenmesinden sorumlu S proteinini hedef alan antikorların üretimini uyardığını belirledi.

Bu antikorların bir çeşidi olan S309’un SARS-CoV-2’deki S protein bölgelerini etkili bir şekilde nötralize edebildiği sonucuna varan bilimciler, böylece akut solunum yolu yetersizliği sendromunu geçiren kişilerin yeni tip Koronavirüs'e karşı bağışık olabileceklerini savundu.

Araştırmacılar, bu türdeki antikorlardan yapılacak kokteyllerin ağır Covid-19 vakalarının tedavisinde ve yüksek bulaşma riski bulunan kişilerin hastalıktan korunması için kullanılabileceğini ifade ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından bağışıklı... Sonraki Haber >>

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:53