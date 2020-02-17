Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalılar Türkiye'yi yıllarca kolaylıkla bakın nasıl dinlemiş... /17 Şubat 2020 12:12

Amerikalılar Türkiye'yi yıllarca kolaylıkla bakın nasıl dinlemiş...

Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi.

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Amerikan ve Alman istihbaratlarının tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından Philips'in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen, Türkiye'ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını söyledi.

Hollandalı basın kuruluşu Argos'a konuşan Jansen, ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Philips'ten yardım aldığı süreci anlattı.

Almanya yardım etmek istemedi

Euronews'te yer alan habere göre Jansen, şifresini kırmayı kolaylaştırdıkları cihazın Aroflex ismindeki bir teleks olduğunu açıkladı. Söz konusu cihaz, 1976 ile 1982 yılları arasında NATO üyeleri arasında güvenli iletişimi sağlamak için kullanılıyordu.

Ancak Türk hükümeti, kendi elçilikleri ile iletişim kurmak ve iç görüşmelerde kullanmak üzere cihazdan satın almak istedi. Jansen'e göre NSA ise cihazı, kırılması kolaylaştırılmış olarak Türklere satmak istedi. Almanya bu konuda iş birliğini reddetti. Bunun üzerine Amerikalılar, görüşmeleri Hollanda istihbaratı ve üretici firma Philips ile devam ettirdi.

Piyasadakilerden farklı, yeni bir cihaz

Aroflex'in üreticileri Philips ve Siemens, açık pazarda da söz konusu cihazın bir türünü satıyordu. Şirket içinde "Beroflex" şeklinde adlandırılan cihazın kırılması, orijinal Aroflex'e göre daha kolaydı.

Ancak Türkiye'ye doğrudan "Beroflex" satmaları durumunda Türk hükümetinin bunu fark edeceğini söyleyen Jansen, "Benden Aroflex görünümlü ama aslında Beroflex olan bir cihaz üretmemi istediler" açıklamasını yaptı.

Zamanında yapılanı sorgulamadığını ve patronlarının talebini yerine getirdiğini söyleyen Jansen, fikir değiştirdiği için açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde The Washington Post gazetesinin yayımladığı bir haberde Amerikan ve Alman istihbarat birimlerinin 120'den fazla ülkeye şifreleme cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığını ortaya çıkarmıştı.
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