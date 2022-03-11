Amerikalıların servetinde rekor artış

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 artan toplam hane halkı serveti, 2020’nin dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 14,4’lük yükseliş gösterdi.



Söz konusu dönemde toplam hane halkı servetindeki artışla, Amerikan hisse senetlerinin toplam 2,5 trilyon dolar değer kazanması ve gayrimenkullerin toplam değerinin 1,5 trilyon dolar artması etkili oldu. Amerikan hanehalkının toplam borçları ise geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 8’lik artış kaydetti. Bu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 6,9 ve konut kredileri yüzde 8 arttı.