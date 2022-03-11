Samanyolu Haber /Ekonomi / Amerikalıların servetinde rekor artış /11 Mart 2022 10:47

Amerikalıların servetinde rekor artış

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen yılın ekim-aralık dönemine ait “ABD’nin Finansal Hesapları” raporunu yayımladı. Buna göre, ülkede hane halkı toplam serveti 150,3 trilyon dolara yükseldi.

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Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 artan toplam hane halkı serveti, 2020’nin dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 14,4’lük yükseliş gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam hane halkı servetindeki artışla, Amerikan hisse senetlerinin toplam 2,5 trilyon dolar değer kazanması ve gayrimenkullerin toplam değerinin 1,5 trilyon dolar artması etkili oldu. Amerikan hanehalkının toplam borçları ise geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 8’lik artış kaydetti. Bu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 6,9 ve konut kredileri yüzde 8 arttı.
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