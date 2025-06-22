Samanyolu Haber /Dünya / Amerikan ABC News: İran saldırısı 1 yıl önce planlanıp tatbikatı yapıldı /22 Haziran 2025 08:56

Amerikan ABC News: İran saldırısı 1 yıl önce planlanıp tatbikatı yapıldı

ABD, İran'da üç kilit nükleer tesisi bombaladı. Olay sonrası, ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'a bu gece düzenlenen saldırıyı "askeri bir tatbikatta" denediği iddia edildi.

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Amerikan yayın organı ABC News, İran'daki nükleer tesislere yönelik ABD saldırısının detaylarına aşina olan İsrailli bir yetkiliyle görüştüklerini bildirdi. Yetkili, ABD ve İsrail'in bu geceki saldırıyı "yaklaşık bir yıl önce askeri bir tatbikatla denediğini" ileri sürdü.

Askeri tatbikatı "benzeri görülmemiş bir şey" şeklinde niteleyen İsrailli yetkili, "İlk kez İran'ın nükleer kapasitesine yönelik saldırı amaçlı bir savaş oyunu niteliğindeydi" ifadesini kullandı.

'BUNUN ŞİMDİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK'
İsrailli yetkili, bu geceki saldırının ilk olarak, önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde planlandığını belirterek, "Ama bir yıl önce bunun şimdi olacağını düşünmemiştik" ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç ayrı nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. İran da saldırıyı doğrularken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etmişti.
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