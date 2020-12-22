Samanyolu Haber /Gündem / Amerikan aşısından çark etti /22 Aralık 2020 13:00

Amerikan aşısından çark etti

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Amerikan aşısı yaptıracağım." şeklindeki çıkışında geri adım attı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük ortağı Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek önceki akşam Habertürk TV'de canlı yayında  Nagehan Alçı’nın “Çin aşısı olacak mısınız?” sorusu üzerine, “Ben de Amerikan aşısı olayım diyorum.” cevabını vermişti.

Perinçek şahsi Twitter hesabında, “Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz, Perinçek’i arayıp “Gerçekten Amerikan aşısı mı olacaksınız?” diye sordu.

“Şaka tabii bu.” diyen Perinçek, şunları söyledi: Tümüyle bireysel bir çözüm ürettim kendimce ‘Bana Amerikancı cepheden gelen saldırılara karşı kalkan olarak Amerikan aşısı olacağım’ diye. Şaka tabii bu. Orada, muhakemesini, sağduyusunu kaybetmiş bir sözde kamuoyu var. Atlantikten gelen rüzgârlara kendini kuru yaprak misali kaptırmış olanlara bir eleştiri ve dokundurma yaptım."

"ÇİN AŞISINI GETİRMEK İÇİN SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Perinçek, Çin aşısını övdü: “Aslında Çin aşısının Pasteur geleneğinden gelen klasik ve güvenilir bir aşı olduğunu biliyoruz. Çin aşısının Türkiye’ye ithali için gerekli çalışmaların da içindeyim. Sayın Sağlık Bakanımızla da bu konuda sürekli görüşme ve danışma halindeyiz. Çin aşısı Türkiye için gereklidir. Amerikan aşısının sağlık açısından çok isabetli olmadığını da biliyorum.”
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