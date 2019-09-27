Amerikan basını: Trump'ı şikâyet eden bir CIA görevlisiydi

New York Times, adı açıklanmayan görevlinin, bir dönem Beyaz Saray'da çalıştığını yazdı.

Şikayeti yapan istihbarat görevlisi, Beyaz Saray yetkililerinin Trump ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelensky arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını örtbas etmeye çalıştığını söylüyor.

Trump, görüşmede Zelensky'ye, gelecek yılki başkanlık yarışında önde gelen Demokrat Partili rakibi olan Joe Bide hakkında soruşturma başlatılması için baskı yapıyor.

Dün kamuoyuna açıklanan şikâyette, görüşme dökümünün alışıldık bilgisayar sisteminde saklanmadığı, gizli bilgilerin saklanmasında kullanılan ayrı bir sisteme konulduğu söyleniyor.

Demokrat Partililer, Trump'ı Demokrat Parti'nin gelecek yılki başkan adayı olmaya çalışan Biden'ı karalamak için yabancılardan yardım almakla ve Ukrayna'ya askeri yardımı da pazarlık kozu olarak kullanmakla suçluyor.





Trump ise, iddiaları reddediyor ve azil sürecini "aldatmaca" ve "bir diğer cadı avı" diye tanımlıyor.





Trump, Zelensky'yle görüşmeden günler önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı engellediğini kabul etti, ancak bunu Zelensky'yi Biden'ın soruşturulması için zorlamak için kullandığı suçlamasını reddetti?

















ŞİKÂYETİ YAPAN KİM?





Şikâyetçinin kimliği hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Avukatı, müvekkilinin kimliğinin tespit edilmeye çalışılmasının kendisine "zarar verebileceğini" söyledi.





Bu arada, Trump'ın şikayetçiye bilgileri kimin verdiğini öğrenmeyi talep ettiği ve bu kişiyi "casusa yakın" diye tanımladığı bir ses kaydı ortaya çıktı.





Los Angeles Times'ın ele geçirdiği ses kaydında "Bu kişinin kim olduğunu bilmek istiyorum, şikâyetçiye bilgiler veren kişini. Çünkü bu casusa yakın bir şey" diyor.





Trump, ABD'de geçmişte casusların infaz edilmesine gönderme yaparak "Eski günlerde, daha akıllıyken ne yapıyorduk biliyor musunuz? Casuslar ve ihanet. Şimdikindan biraz daha farklı davranıyorduk." diyor.





Trump'ın sözleri, Temsilciler Meclisi'ndeki üç komitenin Demokrat Partili başkanları tarafından kınandı. Ortak açıklamada, bu sözlerin "menfur bir tanık yıldırma" girişimi ve azil soruşturmasını engelleme girişimi olduğu" belirtildi.





Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Raja Kirshnamoorthi de, şikâyetçinin "en kısa zamanda" İstihbarat Komitesi üyeleri tarafından dinlenmesi gerektiğini söyledi.





DİLEKÇEDE YER ALAN ÜÇ İDDİA



