Amerikan Doları erirken, en çok değer kazanan 10 para birimi





ABD EKONOMİSİNE GÜVEN AZALDI





UZMANLAR NE DİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’te göreve başlamasının ardından uygulamaya koyduğu “karşılıklı tarifeler” politikası, ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesine yol açtı. ABD Dolar Endeksi (DXY), nisan ortasında 96,7 seviyesine gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesini gördü. Yıl başından bu yana düşüş oranı %8,5’e ulaştı.?Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu geniş kapsamlı gümrük vergileri, ekonomistlerin kısa vadede doların güçleneceği yönündeki beklentilerini boşa çıkardı. Tarifelerin enflasyonu artıracağı ve bu nedenle ABD tahvil getirilerinin yükseleceği düşünülüyordu. Ancak, ABD tahvil piyasasında 5 yıllık enflasyon beklentileri düşerken, reel getiriler yükseldi.Uzmanlar, ABD dolarındaki zayıflığın gelişmekte olan piyasa krizlerine benzer bir sermaye kaçışını işaret ettiğini belirtiyor. Panmure Liberum’dan yatırım stratejisti Joachim Klement, bu durumu 2022’de İngiltere’de yaşanan “Liz Truss anı”na benzeterek, yatırımcıların ABD hükümetine olan güveninin sarsıldığını ifade etti. ?ABD odaklı borsa yatırım fonlarından (ETF) büyük çıkışlar yaşanırken, Avrupa ve Asya piyasalarına yönelen fonlara girişler arttı.Bloomberg verilerine göre, 17 Ocak ile 14 Nisan 2025 tarihleri arasında ABD doları karşısında en çok değer kazanan para birimleri şunlar oldu:?İsveç Kronu: %15,48 değer kazandı. Dolar/kron kuru 11,06’dan 9,65’e geriledi.?İsviçre Frangı: %12,38 değer kazandı. Dolar/frank kuru 0,90’dan 0,81’e düştü.?Euro: %11,02 değer kazandı. Euro/dolar paritesi 1,03’ten 1,14’e yükseldi.?Danimarka Kronu: %10,97 değer kazandı. Dolar/kron kuru 7,20’den 6,53’e geriledi.?Japon Yeni: %9,77 değer kazandı. Dolar/yen kuru 157’den 139’a düştü.?İngiliz Sterlini: %8,17 değer kazandı. Sterlin/dolar kuru 1,25’ten 1,32’ye yükseldi.?Norveç Kronu: %7,97 değer kazandı. Dolar/kron kuru 11,38’den 10,52’ye geriledi.?Yeni Zelanda Doları: %5,28 değer kazandı. Dolar/NZ dolar kuru 1,78’den 1,69’a düştü.?Kanada Doları: %4,63 değer kazandı. Dolar/Kanada doları kuru 1,43’ten 1,38’e geriledi.?Singapur Doları: %4,26 değer kazandı. Dolar/Singapur doları kuru 1,36’dan 1,31’e düştü.?Türk lirası, 2025 yılında ABD doları karşısında en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer aldı. Yıl başında 35,35 olan dolar/TL kuru, 14 Nisan itibarıyla 38,07 seviyesine yükseldi. Bu dönemde %7,7’lik bir değer kaybı yaşandı. 19 Mart’ta yaşanan siyasi gelişmelerle kur 42 seviyesini gördü; ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yaklaşık 45 milyar dolarlık döviz satışıyla kurun daha fazla yükselmesi engellendi.?Wall Street’teki birçok analist, Trump’ın ticaret politikalarının ve Federal Rezerv’in faiz indirimlerinin 2025’in ikinci yarısında doları baskılayacağını öngörüyor. Morgan Stanley ve JPMorgan Chase gibi büyük finansal kurumlar, doların 2025’in ortalarından önce zirveye ulaşacağını ve ardından düşüşe geçeceğini tahmin ediyor. ?Capital Economics ise ABD ekonomisinin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha iyi performans göstermeye devam etmesi ve Trump’ın kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya başlaması ile ABD dolarının değer kazanacağı öngörüsünde bulundu.