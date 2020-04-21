Samanyolu Haber /Gündem / Amerikan gazetesinden çarpıcı ‘Türkiye’ iddiası! Tablo çok daha vahim olabilir /21 Nisan 2020 11:12

Amerikan gazetesinden çarpıcı ‘Türkiye’ iddiası! Tablo çok daha vahim olabilir

Amerikan New York Times gazetesi (NYT), Türkiye'de corona virüsü kaynaklı ölümlerin resmi açıklamaların çok ötesinde olabileceğini yazdı.

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ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İstanbul’daki ölüm kayıtlarından derlediği bilgiye dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin resmi rakamların ve demeçlerin gösterdiğinden çok daha büyük bir corona virüsü felaketiyle karşı karşıya göründüğünü yazdı.

Habere göre; son iki yılın haftalık ölüm ortalamaları baz alındığında, 9 Mart-12 Nisan arasındaki süreçte sadece İstanbul’da beklenenden 2 bin 100 daha fazla ölüm kayıtlara girdi. Bu sayı, yetkililerin o dönemde tüm Türkiye için açıkladığı corona virüsü ölümlerinden çok daha fazla.

DOĞRUDAN ‘CORONA’YA BAĞLANAMAZ FAKAT…


New York Times tüm bu ölümlerin doğrudan corona virüsüne bağlanamayacağını vurgularken, sayıların salgının başlangıcıyla tesadüf eden ölümlerde çarpıcı bir artışı gösterdiğini yazdı. NYT, bunun “pandemi sisini dağıtmak ve gerçek zamanlı olarak verdiği zararı değerlendirmek için araştırmacılar tarafından başvurulan ilk gösterge” olduğunu yazdı.

Türk hükümetinin Covid-19’dan ilk ölümü 17 Mart’ta açıkladığının hatırlatıldığı haberde, New York Times tarafından derlenen istatistiklerin o dönemde İstanbul’daki tüm ölüm sayılarının tarihi ortalamaların çok daha üstünde olduğunu gösterdiğini yazdı. Gazete bu durumun ise virüsün bu tarihten birkaç hafta önce Türkiye’ye ulaştığının göstergesi olduğunu aktardı.

NYT haberinde, salgının ortasında herhangi bir ölüm istatistiğinin yanıltıcı olabileceğini ve “başlangıç niteliğinde” değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gazete, birçok Avrupa ülkesinin “eksik” kabul ettiği ölüm istatistiklerini iyileştirmekle uğraştığını belirtti.
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