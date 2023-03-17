Samanyolu Haber /Gündem / Amerikan İHA’sının enkazına ulaşıldı /17 Mart 2023 11:38

Amerikan İHA’sının enkazına ulaşıldı

14 Mart sabahı Karadeniz’de Rus uçakları tacizi sonucu düşen Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının Karadeniz'de Sivastopol şehri yakınlarında 900 metre derinlikte olduğu, yerinin tespit edildiği iddia edildi.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rus medyasının verdiği haberlere göre Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracı Karadeniz'de enkazına ulaşıldı. Sivastopol yakınlarında, Güney Akım doğalgaz boru hattının derin deniz kolunun yakınında 850-900 metre derinlikte bir sualtı robotu yardımıyla bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın kendi kaynağına atıfta bulunan ve operasyonun detaylarını bilen medyaya göre, ABD İHA’sının düştüğü bölgede Rus Donanma güçleri sürekli durum kontrolü yapıyor. 

Haberde şu anda ABD uçağının düştüğü bölgede su yüzeyinde bir Rus savaş gemisinin görev yaptığı bilgisi paylaşılıyor.

Ayrıca İHA’nın düştüğü kaza mahallinin çevre bölgesi de korunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın bir kaynak, şu anda uzmanların bu insansız hava aracını deniz tabanından kaldırmak için yapılabilecek eylemler konusunda bir karara varıldığını ancak Washington’un onayı gerektiği bildirdi.

Rus uzmanlar, İHA’nın dahili elektronik aksamının yanı sıra motorunun da Rusya Savunma Bakanlığı'nı ilgilendirdiğini, buna karşılık, ABD kuvvetlerinin insansız hava aracını yüzeye çıkmadan önce kendi imkanlarıyla imha etmeye çalışacağı senaryosunun da dışlanmadığını belirtiyor.
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