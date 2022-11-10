Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Baltimore'da 6 Kasım'da yaşanan olayın görüntüleri yayınlandı. Bıçaklı saldırgan, bir kadına saldırmak üzereyken, bölgede telsiz ihbarı alan devriye polisi olay yerine hızla intikal etti. Aracından inip silahını çeken Amerikan polisi, saldırganın kadının üstüne atlaması sonucunda tetiğe bastı. Bütün bir şarjör mermiyi ateşleyen polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. Kadının bıçak veya kurşunla yaralanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırgan ise tedavi altına alındı.



Saldırganın niyetinin belli olmadığı ifade edildi.



Polis ekiplerinin eli bıçaklı saldırganı öldürdüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı