Amerikan rüyası sona mı eriyor?

Dolar euroya karşı değer kazandı. ABD'den Avrupa'ya göç akını hızlandı.





Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilen yüksek enflasyonun sonucu olarak maliyetlerin artışı, bunun yanı sıra euro/dolar parametresinin 20 yıl sonra eşitlenmesi, Amerikalılar için Avrupa yolunu açtı. Avrupa’ya göç eden Amerikalıların sayısı artışta.





Yapılan son araştırmalar, “Amerikan rüyası” ile ABD’ye taşınma trendinin, tersine döndüğünü ortaya koydu. Her geçen gün daha fazla sayıda Amerikan vatandaşı, Atlas Okyanusu’nu geçerek Avrupa’ya taşınıyor.





Emekli ve maddi durumu iyi olanların, doların da euro karşısında değerlenmesiyle Avrupa başkentlerini tercih ettiği, gençlerin ise nispeten ucuz konutların bulunduğu daha küçük Avrupa şehirlerini tercih ettiği belirtildi.





İtalya, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Fransa, göç edenler için en popüler ülkelerin arasında yer alıyor. ABD merkezli bir gayrimenkul şirketi Yunanistan’a taşınmak isteyen Amerikan vatandaşlarının Nisan-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını açıkladı.





Böylece, daha çok Akdeniz ülkelerinin tercih edildiği listede, komşu Yunanistan ABD'den en çok göç alan ülke konumunda.