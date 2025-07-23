Amerikan tarımı Rusya'ya daha bağımlı hale geldi

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The Washington Post'un haberine göre, Mayıs ayında ABD'nin ithal ettiği ürenin %64'ü Rusya'dan geldi; bu oran, Trump'ın gümrük vergilerini artırması öncesinin neredeyse iki katı.

Geleneksel tedarikçiler Katar ve Cezayir, yüksek vergiler nedeniyle pazardan silinirken, ortalama gümrük vergisi oranı %2'lerden %15'e fırladı. Bu oran, 1940'lardan bu yana görülmemiş bir seviye. Amerikalı alıcılar bu durumu fırsata çevirerek Rusya'dan düşük vergili ve ucuza üre alımını artırdı.Küresel gıda uzmanları, bu durumun buğday, mısır ve pirinç üretimini riske attığını, gıda fiyatlarında artışa yol açabileceğini ve Rusya'ya jeopolitik koz verdiğini vurguluyor. Özellikle Orta Batı eyaletlerindeki çiftçiler, hasat sezonu öncesinde gübre fiyatlarındaki artıştan endişe duyuyor.Habere göre Rusya'ya uygulanmayan istisnalar sorgulanırken, Trump yönetiminin "hesaplanamayan sonuçlar" açıklaması tatmin edici bulunmuyor. Demokrat senatörler, Kongre'de acil durum oturumu talep ediyor.Analistler, bu gelişmelerin ABD'nin tarım ihracatında rekabet gücünü zayıflatabileceği, küresel gıda tedarik zincirini etkileyebileceği ve Kasım seçimlerinde Trump'ın kırsal oy tabanını sarsabileceği uyarısında bulunuyor. Tarım Bakanlığı yetkilileri "stokların yeterli olduğu" açıklamasını yapsa da, sektör temsilcileri kriz sinyalleri veriyor.