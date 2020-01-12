Amerikan üssüne füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.





Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.





Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı bir subay ve 3 asker yaralandı.





ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.





KASIM SÜLEYMANİ, 2 OCAK'TA BAĞDAT'TA ÖLDÜRÜLDÜ





İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin akabinde İran "intikam alınacağı" yönünde beyanda bulunmuştu.





2 Ocak'ta Irak'ın başşehri Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atılmıştı. Musul'da bulunan Al-Kindi Askeri Üssü'ne havan mermili saldırı düzenlenmişti.





ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne de füze saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmemişti.





8 Ocak'ta İran, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası İran televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü duyurmuştu.





İRAN, UKRAYNA UÇAĞINI FÜZE İLE DÜŞÜRDÜ: 176 ÖLÜ





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda can kaybı ve zarar meydana gelmediği bildirilmişti.





8 Ocak'ta İran'ın başşehri Tahran'dan havalanan Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı düşmüştü.





Faciada 9'u mürettabat toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran ordusu, yolcu uçağının Devrim Muhafızları'na ait bir askeri alanın çok yakınından geçtiği ve bu esnada hata sonucu vurulduğunu belirtmişti.