Amerika'nın binlerce askerini çekmeye hazırlandığı iddia edildi

ABD’li askeri yetkililere dayandırılan habere göre ABD, Afganistan’dan 4 bin askerini çekmeye hazırlanıyor. ABD ordusuna ait sızdırılan belgeler ülkenin, Afganistan’daki savaşı uzun süredir kaybetmekte olduğunu gösteriyor.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Taliban'la görüşmelerin yeniden başlamasının ardından Afganistan'daki asker sayısını azaltacağı iddia edildi.





ABD'li iki yetkiliye dayandırılan habere göre, Trump, Afganistan'da bulunan 14 bine yakın ABD askerinin 4 binini geri çekmeyi planlıyor.





ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından ABD'li yetkililer Afganistan'daki askeri varlıklarını da yarıya indireceklerini söylemiş, en az 7 bin askerin geçen yıl Aralık ayında ülkeden ayrılacağı duyurulmuştu ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadı.





ABD 2001 yılından beri Afganistan'daki savaşta 133 milyar dolar harcadı. 2 bin 300 ABD askerinin öldüğü Afganistan'da, 58 binden fazla Afgan askeri, yaklaşık 42 bin militan ve 38 bin sivil can verdi. Geçtiğimiz günlerde Washington Post tarafından sızdırılan belgelerde ABD’nin Afganistan’daki savaş üzerine kamuoyuna uzun süredir yalan söylediği ve fiili olarak savaşı kaybettiği ortaya konmuştu.







Sızdırılan 2 bin sayfalık belge, Afganistan'daki savaşta doğrudan rol oynamış yetkili, general ve diplomatların görüşlerinden oluşuyor. Görüşlerine başvurulanlardan 400'den fazlası Afganistan'da ABD açısından işlerin yolunda gitmediğini ve ABD'nin ülkede bir bataklığa saplandığını belirtti.







Savaşa resmi rakamlara göre 934 ile 978 milyar dolar harcandığı, ancak buna CIA operasyonları ve Savaş Malülleri Yönetiminin harcamaları gibi yan harcamalarının dahil olmadığı belirtilmişti. Bundan dolayı savaşın tam olarak maliyeti bilinmiyor.





Aynı zamanda sızdırılan belgelere göre Taliban güçlerinin Afganistan’da kontrol ettiği bölge ABD’nin operasyonlarıyla paralel olarak arttı.





Donald Trump, geçen ayın sonunda Afganistan'daki bir ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı.