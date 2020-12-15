Amerika'nın kara listesine girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donal Trump yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i müeyyide listesine aldı.





ABD'nin Rus hava savunma sistemi S-400'lerin aktif hâle getirilmesi sebebiyle müeyyide listesinde yer alan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir kararı "Sürpriz değil." diye niteledi.





NTV'nin sorularını cevaplandıran Demir, "Tam bağımsız savunma sanayii dememizin sebebi de zaten bu tür yaklaşımlar, tehditler ve kısıtlamaların geldiğini bildiğimiz için geçmiş tecrübeleri de gördüğümüz için bu konuda başkanlığımız ve savunma sanayi sektörümüz kararlılıkla sistemlerimizi yerlileştirmeye, bağımsız bir savunma sanayii kurmaya çalışıyorlardı. Bunu bu çalışma daha da arttırarak kararlılıkla devam ettirecek diye düşünüyoruz." dedi.





DEMİR: ZATEN BELİRLİ KISITLAMALAR VARDI





Demir, yaptırım kararları içerisinde yer alan ABD'li şirketlerin ihracat lisanslarının iptal edilmesinin F-16 modernizasyonu ve Sikorsky'nin Türkiye'deki faaliyetlerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna şu cevabı verdi: "İhracat lisansı meselesinde zaten belirli kısıtlamalar vardı. Bu sürecin etkileneceğini düşünmüyoruz. Oradaki ihraç meselesi bizim ihraç ettiğimiz ürünlerde veya kullandığımız ürünlerde ABD menşeli bileşenlerle ilgili zaten o konuda da belirli kısıtlayıcı bir tavır uzun zamandır var."





ABD müeyyidelerinin Türkiye'nin savunma sanayii alanında iş birliği yaptığı ülkelerin tavrını etkileyip etkilemeyeceğine dair soru üzerine Demir, "Olumsuz etkilemesi için bir sebep yok. Belki daha da güçlendirir." dedi.