Samanyolu Haber /Gündem / Amerika'nın kara listesine girdi /15 Aralık 2020 11:58

Amerika'nın kara listesine girdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın kara listeye aldığı isimlerden biri olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sürpriz değil. Tam bağımsız savunma sanayii yolunda çalışmalar kararlılıkla sürecek." dedi.

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donal Trump yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i müeyyide listesine aldı. 

ABD'nin Rus hava savunma sistemi S-400'lerin aktif hâle getirilmesi sebebiyle müeyyide listesinde yer alan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir kararı "Sürpriz değil." diye niteledi.

NTV'nin sorularını cevaplandıran Demir, "Tam bağımsız savunma sanayii dememizin sebebi de zaten bu tür yaklaşımlar, tehditler ve kısıtlamaların geldiğini bildiğimiz için geçmiş tecrübeleri de gördüğümüz için bu konuda başkanlığımız ve savunma sanayi sektörümüz kararlılıkla sistemlerimizi yerlileştirmeye, bağımsız bir savunma sanayii kurmaya çalışıyorlardı. Bunu bu çalışma daha da arttırarak kararlılıkla devam ettirecek diye düşünüyoruz." dedi.

DEMİR: ZATEN BELİRLİ KISITLAMALAR VARDI

Demir, yaptırım kararları içerisinde yer alan ABD'li şirketlerin ihracat lisanslarının iptal edilmesinin F-16 modernizasyonu ve Sikorsky'nin Türkiye'deki faaliyetlerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna şu cevabı verdi: "İhracat lisansı meselesinde zaten belirli kısıtlamalar vardı. Bu sürecin etkileneceğini düşünmüyoruz. Oradaki ihraç meselesi bizim ihraç ettiğimiz ürünlerde veya kullandığımız ürünlerde ABD menşeli bileşenlerle ilgili zaten o konuda da belirli kısıtlayıcı bir tavır uzun zamandır var."

ABD müeyyidelerinin Türkiye'nin savunma sanayii alanında iş birliği yaptığı ülkelerin tavrını etkileyip etkilemeyeceğine dair soru üzerine Demir, "Olumsuz etkilemesi için bir sebep yok. Belki daha da güçlendirir." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika'nın kara listesine girdi Sonraki Haber >>

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:43