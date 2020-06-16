Samanyolu Haber /Gündem / Amerikan'ın Sesi muhabiri Arif Aslan gözaltına alındı /16 Haziran 2020 12:52

Amerikan'ın Sesi muhabiri Arif Aslan gözaltına alındı

Gazeteci Arif Aslan HDP'nin 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nü takip ediyordu.

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HDP'nin Hakkari'den başlayan 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nü takip eden Amerika'nın Sesi Van muhabiri Arif Aslan'ı polisler bu sabah gözaltına aldı.

Amerikan'ın Sesi Van muhabiri Arif Aslan, bu sabah evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesine dair henüz bir bilgi bulunmayan Aslan, Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

HDP’nin demokrasi yürüyüşünün Hakkari programını takip eden Aslan, kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki bariyerlerin fotoğraflarını çektiği için, 2017 yılında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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