Samanyolu Haber /Gündem / Amerika'nın sinir uçlarına dokundu /04 Kasım 2019 12:17

Amerika'nın sinir uçlarına dokundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için Türkiye'yi F-35 taarruz uçağı programından çıkarmıştı. Kararın gerekçesinde, "Radara yakalanmayan yeni nesil uçakların kodları Rusya'nın eline geçebilir." denilmişti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin bu görüşüne katılmadıklarını kaydetti.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında krize sebep olan Rus hava savunma sistemi S-400'lerin F-35 taarruz uçağı ile bir arada kullanılabileceğini iddia etti. 

Projeye tekrar dönülmesini umduğunu söyleyen Demir, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz." dedi.

NTV'de katıldığı canlı yayında konuşan Demir, Rusya'dan savaş uçağı alınacağı iddialarına da temas etti. 

RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK MI?
 
Demir, şunları söyledi: "Karşı tarafından bir teklifi vardı, bu teklif de bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Konu mali, teknik ve stratejik boyutuyla incelenir, hemen karar vermek gibi bir şey söz konusu değil. 'Hemen yarın alıyoruz' gibi bir hükümde bulunmak mümkün değil."

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili konuşan Demir, sistemin aktif hale getirilmesine dönük hazırlıkların devam ettiğini söyledi. 

Demir, ABD Patriot hava savunma sistemiyle ilgili olarak ise "İlave sistemlerle ilgili tekliflere açığız." ifadelerini kullandı.
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