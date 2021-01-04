Samanyolu Haber /Politika / Amerika'ya "anlaşalım" mesajı /04 Ocak 2021 11:57

Amerika'ya "anlaşalım" mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus hava savunma sistemi S-400'ün aktif hâle getirilmesinin akabinde Türkiye'ye dönük ilk müeyyide paketini 2020 yılının son ayında uygulama kararı almıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “(Joe) Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır.” diyerek yeni yönetime "anlaşalım" imasında bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralacak. 

Trump'ın giderayak en hafif şekli ile onayladığı S-400 müeyyide paketinin Biden döneminde daha sert şekli ile yeniden masaya gelebileceği belirtiliyor.  

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yaptığı açıklamada, “Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır.” sözleri ile Beyaz Saray'a "anlaşalım" imasında bulundu.

HULUSİ AKAR'DAN AMERİKA'YA: PKK EŞİTTİR YPG

Biden yönetimi ile ilişkileri değerlendiren Akar, “Amerika ile yıllara dayalı münasebetlerimiz var. Yüzlerce husus arasından S-400’ü alıp kilitlerseniz olmaz. S-400 bizim için tercih değil, mecburiyet. 83 milyon vatandaşımızın güvenliği söz konusu. PKK eşittir YPG... Bunun anlaşılması şart. Beklentimiz mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması.” ifadelerini kullandı.
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