Samanyolu Haber /Gündem / Amerika'ya meydan okudu! /18 Aralık 2020 13:50

Amerika'ya meydan okudu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen "Rus hava savunma sistemi S-400'ü hangara kaldırın" yönündeki mesajlara cevap verdi. Akar, "S-400'ü kullanmak için aldık. Niye hangara kaldıralım." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında tek meselenin Rus hava savunma sistemi S-400 olmadığını belirterek, "PKK/YPG terörist mi, değil mi? Önce oradan başlamamız gerekiyor." dedi.
 
Akar, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya verdiği mülakatta ABD müeyyideleri, S-400 ve Doğu Akdeniz başlıklarında değerlendirmelerde bulundu. 

HULUSİ AKAR: MÜEYYİDELER ÖLÜMCÜL OLMAZ

Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) çervesinde açıklanan son müeyyidelerin Savunma Sanayi Başkanlığı’nı etkilemeyeceğini belirten Akar, "Bazı sıkıntıları olabilir, ancak bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Neler gördük. İHA, SİHA’mız yokken, İsrail İHA motorunu yapmayacağız deyince ne oldu? Kendi başımızın çaresine baktık. Önce askeri, sonra sivil firmalar aldı başını gitti." diye konuştu.

"Bizim durduğumuz yer doğru. S-400 gizli saklı almadık, Patriot istedik." diyen Akar, "NATO’dan Patriot bataryaları geldi gitti. 83 milyonu korumak zorundayız. F35 konusunda da geniş yelpaze var. Global düşünce ile her tarafa bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
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"RUS UÇAKLARI DA İHTİMAL DAHİLİNDE"

"Rus taarruz uçakları SU-35 ve SU-57 ihtimalleri düşünüldü mü?" sorusu üzerine Akar, "Genel çalışma yapılıyor. Hiçbir şeyi ayrı değerlendirmiyoruz. Geniş bir alanda olaya bakıyoruz. Her türlü ihtimal var." cevabını verdi.

Akar, Türkiye ile ABD arasında S-400'den haricinde de ihtilafların olduğuna işarat ederek, "Aramızdaki en büyük problem S400 değil. PKK/YPG terörist mi değil mi? Önce oradan başlamamız gerekiyor. ABD’li dostlarımızın bunun cevabını vermesi lazım. Bunun adının konulması lazım. PKK teröristtir, YPG Suriye’deki adıdır." ifadelerini kullandı.

"S-400'LERİ KULLANMAK İÇİN ALDIK"

ABD’li bir yetkilinin "S-400'ün hangara kaldırılmasına durumunda her şey açığız." sözlerinin hatırlatılması üzerine Akar, "Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil." dedi.

Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzey batısında İdlib’e asker yığdığını aktaran Akar şunları kaydetti: "Biz 'işgal edeceğiz' demiyoruz, rejimin oradaki insanları katletmesine engel olmak için orada bulunuyoruz. Burada durmamızdan dolayı rejimin kaybı yok. Bekçi gibi duruyoruz. Öbür tarafta (Deyrizor) petrol gidiyor. ‘Adam bazı grupları organize ediyor petrol gidiyor oraya bak’ diyoruz."  

MOTORUN İMAL EDİLEMEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yerli ve millî tankımız Altay" diye tanıttığı tankın motorunun imal edilemediği gibi Almanya'nın da lisans müsaadesi vermediğini itiraf etti. 

"Hem tank ve hem fırtına için motor problemimiz var." diyen Akar, "Uluslararası konjonktür vermeyince gecikiyor. Böyle planladık, fakat adamlar vermeyince ambargo filan geciktiriyorlar. Filanca motora göre tank, fırtına dizayn ediyorsunuz, gelmeyince ona göre yapısal düzenleme oluyor. Bunda art niyet aramamak gerekiyor. Altay motoruna ilişkin gelişme var." dedi.
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