Amerika'ya S-400 mesajı mı?

Ankara'da bugün F-16 taarruz uçakları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapıldı.





Uçuşların, Rusya'dan temmuz ayında teslim alınan S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi maksadıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.





Ankara Valiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25-26 Kasım günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır." denilmişti.





F-16'LAR S-400 TESTİ İÇİN HAVALANDI





Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren F-16'lar ve diğer hava araçları havalanarak yüksek ve alçak irtifada uçtu.





Uçuşlar, Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde ve çevresinde gerçekleştirildi.





Uçuşların, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.





Yüksek ve alçak irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin uçaklarla radar bağlantısının test edildiği öğrenildi. Test uçuşlarının yarın da devam edeceği kaydedildi.





SEVKİYAT 12 TEMMUZ'TA BAŞLAMIŞTI







Rusya'dan 2,5 milyar dolar mukabilinde satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı.





1'inci grup batarya sevkiyatı 30 sorti ile 25 Temmuz'da tamamlanmıştı. 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemeleri nakliyesi 15 Eylül'de tamamlanmıştı.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, S-400 sisteminin aktif hale gelmesi halinde Türkiye'ye mali ve askeri müeyyide uygulanacağını ilan etmişti.





Eski ismi "Akıncı" olan Mürted Hava Üssü'nde S-400'lerin faal hâle getirildiği müşahede edildi.





SENATÖRLER: S-400'LERİ TRAKTÖRLE EZİN!





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü. Görüşmede Cumhuriyetçi senatörlerden adına bir heyet de hazır bulunmuştu.





Heyetin Erdoğan'a, "S-400'leri traktörle ezin. Faal hale getirilmesini kabul edemeyiz." mesajı verdiği iddia edilmişti. Amerikan gazetelerinde yer alan iddiayı şu ana kadar ne Washington ne de Ankara tekzip etti.



