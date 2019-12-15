Amerika'yı İncirlik ve Kürecik ile tehdit etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da Beyaz Saray'da Amerika Birleşki Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra ikili ilişkileri "gayet iyi" diye nitelemişti.





Erdoğan; A Haber, Atv, A Para, ANews, A2 ve A Haber Radyo ortak yayınında soruları cevaplandırdı.





Erdoğan, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nin Ermeni vatandaşlarına yönelik aldığı tehcir kararının Amerika Birleşik Devletleri senatosu tarafından "Soykırım" olarak kabul edilmesine tepki gösterdi.





ERDOĞAN'DAN AMERİKA'YA İNCİRLİK VE KÜRECİK MESAJI





"İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "İncirlik ve Kürecik'i kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız Kürecik'i de." ifadelerini kullandı.





"Biz sizinle stratejik ortağız. Yapılanlar ne, bu stratejik ortaklığa yakışıyor mu?" diyen Erdoğan, "Bunların oturup düşünmesi lazım. Farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de vereceğimiz cevaplarımız var." dedi.







Erdoğan, Libya'nın başşehri Trablus ve etrafında sınırlı bir bölgede hâkimiyet kurabilen ulusal mutabakat hükümeti ile imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasına da temas etti.





"DAVET GELİRSE LİBYA'YA ASKER GÖNDERİRİZ!"





Libya'dan askeri destek talebi gelirse her türlü adımı atmaya hazır olduklarına işaret eden Erdoğan, "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce söyledik. Kısa zamanda sismik araştırma ve sondaj çalışması başlayacak." dedi.





Doğu Akdeniz havzasının önemli petrol-doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu kaydeden Erdoğan şunları dile getirdi: "Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir."





27 Kasım'da İstanbul'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Muhtırası ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sınırları genişledi. Uluslararası deniz hukuku uzmanları, "Anlaşma yürürlükte olduğu müddetçe Türkiye ile Libya'nın onayı alınmadan Doğu Akdeniz'de çıkarılacak petrol ya da doğalgazın boru hattı ile taşınması mümkün değil." diyor.





Avrupa Birliği'nin (AB) 19 Aralık Perşembe günü anlaşmayı tanımadığına dair açıklama yapacağı belirtiliyor.