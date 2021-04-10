Samanyolu Haber /Gündem / Amiral bildirisiyle ilgili ilginç çıkış: "Soylu da işin içindeymiş" /10 Nisan 2021 14:49

Amiral bildirisiyle ilgili ilginç çıkış: "Soylu da işin içindeymiş"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö açıklamalarının ardından başlayan tartışma sonrasında 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili olarak ilginç bir iddiada bulundu.

SHABER3.COM

Avaz Türk adlı web sitesi yöneticisi Zihni Çakır’ın, “Cumhurbaşkanlığı'na yakın birilerine bu konuyu aktardım. Bana bu metni gönderen kaynağım, benden önce de şu anda kabinede olan bir bakana gönderildiğini söyledi” sözlerini hatırlatarak, “104 amiralin bildirisinin nasıl siyasi bir kumpasa nasıl, ‘darbe girişimi’ kumpasına dönüştüğünün net görüntüsü işte budur” diyen Uğuroğlu, devamında şunları kaydetti:

İşin içine, saray girmiş; İşin içine, Cumhurbaşkanlığına yakın birileri girmiş. Ve en önemlisi de işin içine bir bakan girmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yandaş bir televizyon kanalında dedi ki; ‘CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net.’ Çeşitli kaynakların iddiasına göre Süleyman Soylu da işin içinde. Ayrıca Halk TV yönetiminden araştırdım, Çakır'ın açıklamalarına iktidar kanalından olumsuz tek bir tepki gelmemiş.

DARP EDİLMİŞTİ

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi olan Uğuroğlu, geçtiğimiz günlerde 4 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Uğuroğlu'nun son zamanlarda öne çıkan iddiaları ve haberleri nedeniyle dövüldüğü öne sürülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amiral bildirisiyle ilgili ilginç çıkış: "Soylu da... Sonraki Haber >>

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Emekli amiral Çetin: Bildiri değiştirilip planlanandan erken sızdırıldı

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:46