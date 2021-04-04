Amiralleri destekleyen iki vekil hedefte

İYİ Partili Çıray, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "darbe çağrışımlı" dediği, AKP'li isimlerin sert tepki gösterdiği 103 emekli amiralin imzasıylan yayınlanan bildiriye destek verdi. Sosyal medya platformu Twitter'dan bildiriyi paylaşarak "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" ifadesini kullanan Çıray, kendisine yönelik gelen tepkilere de yanıt verdi.







Çıray, "Doğru veya yanlış. Bu ülkenin her evlâdı Anayasa ve hukuk içerisinde kalarak fikirlerini özgürce beyan eder" ifadesini kullanırken, "Bıktık bu darbe paranoya ve tiyatrosundan. Bu ülkenin 400 bin askeri var. 300 bin polisi. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" açıklamasında bulundu.





15 TEMMUZ'DA ATTIĞI TWEETİ KOYDU





Ayrıca Çıray, 15 Temmuz'da attığı "Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler" tweetini profil fotoğrafı yaparken, "Herkese iyi geceler. Trollere de... Yaşasın demokrasi. Yaşasın fikir özgürlüğü" ifadesini kullandı.





CHP'Lİ PEKŞEN'DEN DE DESTEK





Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen de bildiriye destek verenler arasında olurken, yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetin yiğit ve yurtsever Amirallerini yürekten kutluyoruz..." ifadesini kullandı.