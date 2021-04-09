Samanyolu Haber /Gündem / Amirallerin bildirisi yayınlanmadan önce hangi bakana gönderildi? /09 Nisan 2021 09:00

Amirallerin bildirisi yayınlanmadan önce hangi bakana gönderildi?

104 emekli amiralin Montrö bildirisini ilk yayınlayan kişi olan Zihni Çakır, bildiri yayınlanmadan önce AKP'li bir bakana da gönderildiğini açıkladı. Çakır bu bakanın kim olduğunu ise açıklamak istemediğini söyledi.

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Amirallerin bildirisini yayımlayan ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avaztürk'ün Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, bildiriyi kendisine gönderen ismin; bildiri henüz yayımlanmadan önce AKP'li bir bakana da gönderdiğini ifade etti.

Avaztürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, Halk TV'de yayımlanan "haberaktif"te dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çakır, metin herhangi bir yerde yayımlanmadan önce şu an kabinede görev alan bir AKP'li bakana gönderildiğini ifade etti.
 
Hangi bakana gittiğini de bildiğini söyleyen Çakır, bakanın ismini açıklamak istemediğini ifade etti.
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