Amirallerin bildirisi yayınlanmadan önce hangi bakana gönderildi?

Amirallerin bildirisini yayımlayan ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avaztürk'ün Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, bildiriyi kendisine gönderen ismin; bildiri henüz yayımlanmadan önce AKP'li bir bakana da gönderdiğini ifade etti.







Avaztürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, Halk TV'de yayımlanan "haberaktif"te dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çakır, metin herhangi bir yerde yayımlanmadan önce şu an kabinede görev alan bir AKP'li bakana gönderildiğini ifade etti.







Hangi bakana gittiğini de bildiğini söyleyen Çakır, bakanın ismini açıklamak istemediğini ifade etti.