Amity Koleji, üniversite sınavında ‘Seçkin Başarılar Listesi’nde

2024 Eğitim-Öğretim Yılında, eyalet çapında 80 bin öğrenci, üniversiteye giriş sınavı için ter döktü. Önceki gün açıklanan sınav sonucunu (HSC) heyecanla bekleyen eğitim kurumları ve veliler, sonuçları sabahın erken saatlerinden itibaren öğrendi. Buna göre; bu yıl, eyaletin en seçkin okulları arasında yer alan Amity Eğitim Kurumları, bir kez daha olağanüstü akademik başarıları ve bireysel kazanımlarıyla, öğrenci ve velilerine büyük sevinç yaşattı.





DÖRT DALDA EYALET ÇAPINDA DERECE





Zaman Avustralya'nın haberine göre 2024 Dux’u olan Amani Ayouby, ayrıca PDHPE (Personal Development, Health and Physical Education courses) dersinde eyalet genelinde 4. sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, Amity’li öğrenciler İngilizce Standard, İşletme Hizmetleri, PDHPE ve Türkçe gibi derslerde, sıralama da eyalet birinciliği ve dereceler alarak bireysel derslerdeki üstün başarılarını da göstermiş oldu.





5 ÖĞRENCİ ÜSTÜN BAŞARI LİSTESİNDE





Buna göre; Amity Koleji öğrencileri, en yüksek puan olan ATAR puanları elde ederek prestijli HSC Seçkin Başarılar Listesi’nde yer aldı. Amity öğrencilerinden Amani Ayouby, yüz üzerinden 99.90 (ATAR) puan alırken, Sarah Maarabani, 99.70 (ATAR), Mohamad Halwanji, 99.25 (ATAR), May-Tarapi Kyaw, 99.10 (ATAR) ve Aliyah Karaki, 99.25 (ATAR) puan alarak önemli bir başarıya imza attılar.





Öte yandan bu yılki başarının bir kez daha Amity ailesini sevindirdiğini belirten Genel Müdür Mehmet Koca, sözkonusu sonucun, özverili çalışmanın sonucu olduğuna dikkat çekti. Amity Koleji öğrencilerinin yarısından fazlasının, 80’nin üzerinde ATAR puanı elde ettiğine dikkat çeken Koca, okulun disiplinli akademik programlarının ve destekleyici öğrenme ortamının bu başarıyı getirdiğini hatırlattı. Bu yıl, öğrencilerinin ATAR, HSC sonuçları ve eyalet sıralamaları açısından önceki yıllardaki başarılarına bir yenisini daha eklediğini kaydeden Mehmet Koca; “Amity Koleji olarak HSC öğrencilerimizin özverisi ve kararlılığıyla gurur duyuyoruz. Bu başarılar, okul olarak benimsediğimiz azim ve mükemmeliyet değerlerinin bir yansımasıdır. Bu sonuçlar, akademik başarıyı ve kişisel gelişimi destekleyen bütüncül eğitim yaklaşımımızın gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.”dedi.