Amity Koleji'nden Avustralya'da büyük başarı: Üniversite giriş sınavında birinciyi çıkardılar

2022 Eğitim-Öğretim yılı üniversite sınav sonuçları (HSC) açıklandı. NSW Eyaleti’nde 27 yılı geride bırakan Amity Eğitim Kurumları, bu yıl da üniversite giriş sınavında önemli bir başarıya imza attı. Okul öğrencisi Arif Altundal, sınavda 99.70 puanla en yüksek puanı elde ederken, 99. 2 PUAN ile Fariha Dean ve Taha Khan 98.5 ATAR PUAN aldılar.







TÜRKÇE’DE EŞİT PUANLA EYALET BİRİNCİLİĞİ:

Öte yandan bu yılki üniversite sınavında Türkçe dalında Sueda Ugurlu ile Hanne Kocadağ 98 eşit puanla eyalet birinciliğini paylaştılar, ayrıca bu yıl ki HSC sınavına giren öğrencilerin 33’ü 90 ve üzeri puan aldı.





Zaman-Avustralya'nın haberine göre Amity Eğitim Kurumları’nın bu yıl mezun olan öğrencilerinden Talhah Raza ile Talal Shahid ‘ileri matematik’ dalında 99 puanla üstün bir başarı sergiledi. Bu arada Arif Altundal, Fariha Dean ve Taha Khan en az beş dersten bandında 6 ve üzeri aldıkları için üniversite sınavı ‘HSC All Rounder’ ödülünü almayı hak kazanırlarken, bu yılki sınavda, öğrenciler 17 farklı derste 111 üsttün başarıya imza attılar.





BU YIL 149 MEZUN VERİLDİ:

Çeşitli üniversitelere yerleşen öğrencileri kutlayan AMITY Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Koca; “Öğrencilerimizin almış oldukları bu başarılar bizim için gurur verici. Bu başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve ebeveynlerini tebrik eder, bu başarıda katkısı olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim.”dedi. Bir yıl boyunca öğretmenlerin okul sonrası ve tatil programlarında öğrencilerin en iyi şekilde hazırlanmaları için büyük fedakarlıklarda bulunduklarını belirten Genel Müdür Koca bu yıl toplamda 149 mezun verdiklerini söyledi.





KOCA: ÖĞRETMENLERİMİZİN FEDAKÂRLIĞI, ÖĞRENCİLERİMZİN GAYRETİ BAŞARIYI GETİRDİ

Koca şunları söyledi: “12. sınıf boyunca öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için büyük bir özveri çalıştılar. Bu özverili çalışmanın üzerine öğrencilerimizin gayretleri eklenince, hepimizi sevindiren böyle güzel sonuçlar elde edildi.Elbette tüm bunlar emeğin ve gayretin sonucu. Okul olarak bizim için en önemli meselelerden biri de öğrencilerimizin hedefledikleri, geleceği olan mesleklerini edinebilmeleridir. Bu konuda öğrencilerimize yardımcı olabilmek ve onların başarılarında katkıda bulunabilmek bizleri ziyadesiyle sevindiriyor.







