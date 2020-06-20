Ampule dikkat!

İsrail’in Ben-Gurion Üniversitesi ile Weizmann Bilim Enstitüsü’nden güvenlik araştırmacıları, cihazlara zarar verecek kötü maksatlı yazılım olmadan da özel görüşmeleri dinleme yöntemleri üzerine çalışma yürütüyor.







Geçen yıl Alexa, Google Home ve Siri’nin cihaz mikrofonlarını hedef alan lazerlerin kullanımıyla zarar görebileceği ortaya çıkmıştı.





Yeni araştırma kullanılan cihazların hedef alınmasıyla gerçekleştirilebilecek hackleme yöntemlerinin çok ötesine geçiyor.





PERDELER KAPALIYSA YA DA AMPUL ABAJURUN ALTINDAYSA...





Sanal korsanlar (Hacker) bu yöntem sayesinde akıllı cihazları kullanmadan da görüşmeleri dinleyebiliyor. Odada ampul olduğu müddetçe sistemin çalıştığı ifade ediliyor.





Hackerların elektro-optik sensör donanımlı teleskopları ve asılı ampuller arasında temiz bir görüş hattı olması gerekiyor.





Dolayısıyla perdeler kapalıysa ya da ampul abajurun altındaysa bu gizli dinleme yöntemi başarısız oluyor.





Benzer biçimde eğer ampulun cam kalınlığı ve ışık miktarı da gereken ölçülerde değilse yöntem işe yaramıyor. Mekân dinlemisinden alınan sesin kalitesi konuşan kişilerin ampule yakınlığına ve ne yükseklikte konuştuklarına bağlı.





25 METRE MESAFEYE KADAR DİNLEME MÜMKÜN





Araştırmacılar hem konuşmaları hem de müziği 25 metre mesafeden doğru biçimde takip edebildi. Ayrıca daha büyük bir teleskop ve 24/32 bit analog-dijital dönüştürücü kullanarak da menzilin artırılabileceği ifade edildi.





Asılı ampulün yüzeyindeki hava basıncındaki dalgalanmalar, konuşma veya müzik sesi tarafından oluşturuluyor ve bu da asılı bir ampulün titreşimini sağlıyor. Analog-dijital dönüştürücüyse elektrikten dijitale dönüşüme olanak tanıyor.





AYNI ODADA KONUŞULMASI ŞART DEĞİL





Araştırmacılar "Lamphole" ismini verdikleri saldırı yöntemi için “ampulün titreşimlerinden elde edilen optik ölçümlerden ses elde edebilecek” algoritma geliştirdi. Bunun aynı odada olmaya gerek kalmadan gerçekleştirilebileceği belirtildi.





Araştırmacılar insan konuşmalarını çıkarabilmek için Google Cloud Speech’i, müzik içinse Shazam ve SoundHound’u kullandı.