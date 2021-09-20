Samanyolu Haber /Spor / Ampute Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu /20 Eylül 2021 09:29

Ampute Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

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Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

6. dakika Ömer Güleryüz'ün attığı golle 1-0 öne geçen Milli Takım, yine Güleryüz'ün attığı golle 10. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı ve Rahmi Özcan'la 24. dakikada 4-0'ı bulan Türkiye, ikinci yarıya da golle başladı.

İkinci yarının gollerini de 26. dakikada Güleryüz ve 42. dakikada Kemal Güleş attı. Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, millilerin Gaziler Günü'nde aldığı başarıya dikkati çekerek, "Son şampiyon, bu akşam mükemmel bir oyunla kupayı tekrar kazandı. Futbolumuza, ülkemize hayırlı olsun. Hocamızı, federasyon başkanımızı tebrik ediyoruz. TFF olarak engelli futbolunun dünya genelinde markalaşması için 15 yıldır gerekeni yapıyoruz. Başkanımız Nihat Özdemir başta olmak üzere, bu özveriyi gösteriyoruz. Engelli futbolunun daha iyi yerlere ulaşması için TFF olarak maddi manevi yanlarındayız. Bugün Gaziler Günü, tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Büyük Türkiye'ye de bu yakışır. Gururluyuz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

UEFA da Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayan Türkiye'yi tebrik etti.

UEFA'nın Twitter'daki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın finalde İspanya'yı 6-0 yendiği belirtilerek, "Tebrikler Türkiye." ifadesine yer verildi.
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