Amsterdam Belediyesi’nden Burgerhart Amsterdam Vakfı’na büyük onur

Ödül töreni, Amsterdam’ın prestijli mekânlarından Van Eesteren Müzesi’nde gerçekleştirildi.





Van Eesteren Müzesi’nde Görkemli Tören

Törene; Amsterdam Nieuwe-West Belediye Başkanı Emre Ünver, Van Eesteren Müzesi Müdürü Jorn Konijn, Proje Müdürü Mario van Dregt, belediye yetkilileri, Kuzey Hollanda Eyalet Meclisi üyeleri, mahalle yöneticileri ve semt evlerinin aktif temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 davetli katıldı.









Toplumsal Yalnızlığa Karşı Umut Veren Projeler Ödüllendirildi

- Toplumsal bütünlüğü güçlendiren,

- Entegrasyonu destekleyen,

- Hollanda’nın en önemli sosyal sorunlarından biri olan yalnızlığa çözüm üreten,

- Yalnız bireylere çorba dağıtımı,

- Seçim bilgilendirme akşamları,

- İnsan Hakları Günü ve Kadın Hakları Günü etkinlikleri,

- Çevreye duyarlı,

- Yeni gelenlere kolaylık sağlayan projeler değerlendirildi.





Projelerin ilk aşamada sosyal medyada en az 60 beğeni alması, ardından Semt Komisyonu değerlendirmesinden geçmesi ve son olarak halk oylamasına sunulması şartı arandı.









Impactvol Burgerhart Projesi, dört hafta süren halk oylamasında Aker-Sloten ve Nieuwe Sloten semt sakinlerinin oylarıyla, 2024’ten sonra 2025 yılında da birinci seçilerek büyük bir başarıya imza attı.





Başkan Ünver: “Bu Başarı Gurur Verici”

Amsterdam Nieuwe-West Belediye Başkanı Emre Ünver, törende yaptığı konuşmada Burgerhart Amsterdam Vakfı’nı şu sözlerle tebrik etti:





“Amsterdam’da toplumsal yarara böylesine güzel faaliyetler yürüttüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde, çok sayıda proje arasından dereceye girerek ödül almanız gerçekten gurur verici. Bir semt belediye başkanı olarak sizi takdir ediyorum. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı tekrarlarsınız. Hepinizi yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”









Basri Doğan: “Bu Ödül Halkın Takdiridir”

Proje Koordinatörü Basri Doğan, konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi:





“Impactvol Burgerhart projemiz; gençler, yetişkinler ve yaşlılar gibi toplumun her kesimini kapsayan, mahalle sakinleri arasındaki sosyal uyumu artırmayı hedefleyen çok yönlü bir çalışmadır. Son yıllarda Kuzey Hollanda genelinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin Amsterdam Belediyesi tarafından takdir edilmesi bizler için büyük bir onur.





2024’ten sonra 2025 yılında da halk oylamasında birinci seçilmek, bizim için unutulmaz bir an oldu. Oy veren, destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ödül, halkımızın bize duyduğu güvenin bir göstergesidir. Sosyal dayanışmayı daha ileri taşımak için daha çok çalışacağız.”





Impactvol Burgerhart Projesi Neler Sunuyor?

- Dil eğitimleri

- Hareket ve spor atölyeleri

- Kahvaltı programları

- Gönüllülük kursları

- Entegrasyon toplantıları





Bu etkinliklere yaş, köken veya geçmiş fark etmeksizin tüm bölge sakinleri katılabiliyor ve programlar her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor.





Toplumsal Dayanışmaya Güçlü Katkı

- Rumi ve kardeşlik akşamları

- Yalnız yaşayanlara yönelik çorba projeleri

- Ramazan ve Noel (Kerst) etkinlikleri

- Barış içinde yaşama günleri

- İnsan hakları temalı faaliyetler





Vakfın çalışmaları, bireysel uyumu güçlendirmenin ötesinde Hollanda’nın çok kültürlü toplumsal yapısına da kalıcı katkılar sunuyor.





Toplum için gönüllülükle atılan her adım, insanlık için umut olmaya devam ediyor.