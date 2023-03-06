Amsterdam’da, Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek eylemi

Annelerin ve çocuklarının serbest bırakılması için çağrıda bulunan aktivistler, ellerindeki dövizlerle yaşanan trajedileri kamuoyuyla paylaştı. Internationel Broken Chalk Platformu (Kırık Tebeşir Platformu) ve gönüllü aktivistler tarafından organize edilen protesto için bisikletleriyle Amsterdam Dam Meydanı’ndaki Kraliyet binası önüne gelen eylemciler burada basın açıklaması yaptı.



13 BİN KADIN İÇİN AMSTERDAM’DA BULUŞTULAR





Internationel Broken Chalk Platformu (Kırık Tebeşir Platformu) basın açıklamasında şunlara değinildi: “Mart Dünya Kadınlar Gününde Türkiye’de AKP rejiminin baskısı ile 13.654 kadın ve 1682 bebek hala hapiste bulunuyorlar. 15 Temmuz sonrası OHAL 13 bin kadın ve 1600’ün üzerindeki bebeğin mağduriyetleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de devam ediyor. Bu amaçla kadınlara destek için Amsterdam’da Hollandalı aktivistler ile buradayız.





HAPİSTEKİ KADINLARA ÖZGÜRLÜK





Amsterdam Dam Meydanındaki Özgürlük meydanındayız. Hapishanelerdeki kadın ve anneleri güçlendirecek, sevgi ve umut dolu bir eylem için buradayız. Hapishanedeki kadınlara umut vermek ve güçlendirmek için, sivil toplum kuruluşlarına Amnesty International , insan hakları örgütleri vb kurumlara çağrıda bulunmak istiyoruz.





TÜRKİYE KADINLAR İÇİN CEHENNEME DÖNÜŞTÜ





13 bin kadın Türkiye hapishanelerinden çıkmasını istiyoruz. Onlar için onlar ile dayanışma için bugün Amsterdam’dayız. En az 13 bin kadının hapislerde bulunduğu, her gün onlarcasının suçsuz yere gözaltına alındığı, on binlercesinin işlerinden atılıp, hapsedilen eşlerinin ya da çocuklarının maddi-manevi desteklerinden mahrum bırakıldığı Türkiye, kadınlar için bir cehenneme dönüşmüş durumda.





İŞKENCELER





15 Temmuz 2016’dan bu yana, Türkiye’nin zaten yıpranan demokratik mekanizmaları, rejim yönetiminin tüm siyasi muhaliflere ve eleştirmenlere toplu olarak zulmetmesi nedeniyle çöküşün eşiğine geldi. 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından, Türk hükümeti keyfi olarak “terörizmi yok etme” adı altında yüz binlerce masum insanı işten çıkardı, göz altına aldı, tutukladı ve işkence yaptı.





Türkiye’de devam eden zulüm mağduru kadınların haklarını savunuyorum Türkiye’de hapsedilen masum kadınların haklarının korunmasını ve özgürlüklerini talep ediyoruz.”





Internationel Broken Chalk Platformu (Kırık Tebeşir Platformu) gönüllüleri Amsterdam DAM Meydanında ellerinde ‘Stop Erdoğan‘, ‘Kadınlar ve çocuklara özgürlük’, ‘İskenceye Son’ ‘Baskılara son bulsun’ yazılı döviz ve pankartlarla Amsterdam Dam Meydanında slogan attı.





BASRİ DOĞAN-TR724.COM