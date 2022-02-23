Amsterdam’daki Apple mağazasında rehine eylemi: 'Zanlı, 200 milyon euroluk kripto para istedi'

Zanlının Amsterdam'da yaşayan ve sabıka kaydı bulunan 27 yaşında bir erkek olduğunu açıklayan Emniyet Müdürü Frank Paauw, polis tarafından etkisiz hale getirilmeden önce 200 milyon euro değerinde kripto para talep ettiğini söyledi.







Zanlının rehin alma sırasında kripto para birimine çevrilmiş 200 milyon euro fidye ve binadan güvenli geçiş talep etmek için polisle temasa geçtiğini aktaran Emniyet Müdürü, "Rehineyi silahla tehdit etti ve kendini havaya uçurmakla tehdit etti, bu yüzden çok ciddiye aldık" dedi.





Mağazada sadece bir Britanyalıyı rehine alan, dolapta saklanan 4 kişi daha olduğunu fark etmeyen zanlının 5 saatlik soygun girişimi, bir polis robotunun dükkanın kapısına su getirmesi sırasında rehinenin kaçmasıyla sona erdi. Rehineyi kovalayan zanlı, bir polis aracının çok sert şekilde çarpmasıyla yere serildi. Keskin nişancıların doğrulttuğu silahların lazer ışıklarıyla çevrilmiş halde bir robotun patlayıcı aramasından geçirilen zanlı, ardından hastaneye kaldırıldı.





Polisin yazılı açıklamasında "Olası saiklerini ve vücudunda taşıdığı patlayıcıları araştırıyoruz. Soruşturma, patlayıcıların infilak etmeye hazır olmadığını gösterdi" denildi.

Patlayıcı yeleğinin yanısıra bir tabanca ve bir otomatik tüfek taşıyan zanlının, polisin mağazanın bulunduğu meydana geldiği sırada en az 4 el ateş ettiği belirtildi.

Basın toplantısında "Rehine kahraman rolü oynadı. Birkaç saniye aralığında bu rehine durumundan sıyrılmasaydı, daha uzun ve kötü bir gece olurdu" diyen Paauw, olay yerine ilk gelen otomatik silahlı özel polis kuvvetlerine ait bir aracın çok iyi zamanlamayla gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.





Hollanda çapında tüm Apple mağazaları kapalı





Amsterdam'ın turistik Leidseplein semtinde mağazanın bulunduğu binadan 70 kişi tahliye edildi ve binanın çevresi polis kordonuna alındı. Hollanda çapında tüm Apple mağazaları bugün kapatıldı. Soygun girişimine sahne olan mağaza yarın da kapalı kalacak.