Samanyolu Haber /Dünya / Amsterdam Havalimanı’nda uçağını kaçıranların masrafları karşılanacak /12 Ağustos 2022 21:38

Amsterdam Havalimanı’nda uçağını kaçıranların masrafları karşılanacak

Amsterdam Schiphol Havalimanı, devam eden yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Amsterdam Schiphol Havalimanı, devam eden yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta yeralan habere göre sigorta veya havayolu şirketlerinin karşılamadığı masrafların Schiphol Havalimanı tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Yeni uçuşu sonraki güne kalan yolcuların varacağı yerdeki otel rezervasyonunu iptal edememeleri durumunda bunun da karşılanacağı vurgulandı. Anlaşmaya göre uçuş yerine karayoluyla seyahatini tamamlayanların masraflarının da karşılanacağı belirtildi.

Haziran’da Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) personel eksikliği ve yoğunluğu azaltılamaması sebebiyle iptal edilen ya da kaçan uçuşların masraflarını ödemesi için Schipol havalimanını dava edeceklerini açıklamıştı. Çok sayıda uçuşun iptal edildiği havalimanındaki uçuşların bir kısmı, Rotterdam ve Eindhoven şehirlerindeki çevre havalimanlarına kaydırılıyor.

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