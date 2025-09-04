Amsterdam Law Center'dan AİHM başvuruları için mağdurlara ücretsiz destek

Hollanda merkezli bir kuruluş olan Amsterdam Law Center, hukuki hizmetler alanında faaliyet gösteren bir kuruluş. Türkiye’den gelen hukukçuların öncülüğünde kurulmuş olup, hukuki mağduriyet yaşayan bireylere destek sağlamayı amaçlıyor.





Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye’de mağduriyet yaşayanlara rehberlik ediyor. AİHM başvuruları, belirli hukuki kurallar ve prosedürlere tabi olup, özellikle ilk aşamada yapılan usuli incelemede reddedilme riski taşıyor. Bu nedenle, başvuruların hem usule uygunluğu hem de hak ihlalleri açısından dikkatlice değerlendirilmesinin büyük önem var.





Amsterdam Law Center, başvuru sahiplerine şu üç temel hizmeti sunuyor:





Kabul Edilebilirlik İncelemesi: Başvurunun AİHM tarafından kabul edilip edilmeyeceği yönünde ön değerlendirme yapılır.





Hak İhlallerinin Değerlendirilmesi: Başvurunun temelini oluşturan insan hakları ihlalleri detaylı şekilde analiz edilir.





Hukuki Geribildirim: Usul ve içerik açısından eksiklikler düzeltilerek başvuru sahibine hukuki geri bildirim sağlanır. Böylece dosyanın eksiksiz şekilde mahkeme aşamasına ulaşması hedeflenir.





Amsterdam Law Center, Türkiye’den web sitesini ziyaret eden ve danışmanlıktan faydalanmak isteyen mağdurlara VPN kullanmalarını tavsiye ediyor.





