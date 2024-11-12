Amsterdam'da bir tramvay ateşe verildi

Pazartesi akşamı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın banliyölerinden birinde çıkan isyanda protestocular kamu altyapısını tahrip etti.



Nieuw-West bölgesindeki isyan, geçtiğimiz Perşembe günü Ajax ve Maccabi Tel Aviv arasında oynanan futbol maçını çevreleyen şiddet olaylarının ardından kentte olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından geldi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, bir tramvay ateşe verilirken birkaç otomobil göstericiler tarafından fırlatılan taşlar nedeniyle hasar gördü.



Polis, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve çevik kuvvet polislerinin meydanı temizlediğini, ancak huzursuzluğu kimin başlattığının ya da geçen haftaki şiddet olaylarıyla ilgili olup olmadığının net olmadığını söyledi.



Ancak Perşembe günü Maccabi Tel Aviv-Ajax maçının ardından beş kişinin hastanede tedavi altına alınması ve düzinelerce kişinin gözaltına alınmasından bu yana gergin bir atmosfer olduğu belirtildi.



Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'ya göre, scooter ve yaya gençler İsrailli taraftarların peşine düşerek onları yumruklayıp tekmeledikten sonra polisten kaçtılar.



Pazartesi günkü şiddet olaylarının internetteki görüntülerinde sopalar ve havai fişeklerle silahlanmış düzinelerce kişinin mülke zarar verdiği ve havai fişek attığı görülüyor.



Beş yeni tutuklama arasında reşit olmayanlar da var

Bu arada Hollanda polisi Pazartesi günü, daha önceki şiddet olaylarına ilişkin soruşturmada beş yeni tutuklama yapıldığını duyurdu.



Şüphelilerin 18 ila 37 yaşları arasında ve Amsterdam ya da çevre şehirlerden gelen erkekler olduğu belirtildi. Şüphelilerden dördü hâlâ gözaltında; beşinci kişi serbest bırakılsa da şüpheli sıfatı taşımaya devam ediyor.



Polis daha önce yaptığı açıklamada, geçen hafta tutuklanan diğer dört kişinin de soruşturma devam ederken gözaltında tutulmaya devam edeceğini bildirmişti.