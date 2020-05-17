Samanyolu Haber /Dünya / Amsterdam'daki restoranda yeni virüs düzeni /17 Mayıs 2020 22:36

Amsterdam'daki restoranda yeni virüs düzeni

Koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin birçok ülkede gevşetilmeye başlanmasıyla birlikte farklı uygulamalar da devreye giriyor. Bunlardan birisinin de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir restoranda uygulandığı görülüyor.

Amsterdam'daki restoranda yeni virüs düzeni

Avrupa'da ülkeler 'ikinci dalga' kaygıları eşliğinde koronavirüs tedbirlerini esnetirken, hizmet sektörünün sosyal mesafe kurallarıyla nasıl yeniden açılacağı belirsiz.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre çoğu ülke, aynı anda içeride bulunacak müşteri sayısı için sınırlamalar getirdi. Restoranlar ise geliştirdikleri farklı tasarımlarla çözüm üretmeye çalışıyor.

Amsterdam'daki Mediamatic Eten adlı restoran, müşterilerini dışarı yerleştirdiği cam kabinlerin içinde ağırlıyor.

Tadım ve yemek servisi yapılırken de uzun tahta tepsiler kullanılıyor.

Maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilen garsonlarla kabinler arasında çekilen çizgiler ise müşterilerle teması sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Restoranın şefi Giulia Soldati, bunun bir tasarım denemesi olduğunu söylerken yeni dönemde virüsle yaşamaya alışmaları gerektiğini belirtiyor.
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