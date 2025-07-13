Samanyolu Haber /Gündem / Ana muhalefet iktidara fark attı, işte o anket /13 Temmuz 2025 22:15

Ana muhalefet iktidara fark attı, işte o anket

Erdoğan ‘AK Parti birinci’ dedi ama: CHP, AKP’ye fark atmaya devam ediyor! CHP anket sonuçlarındaki birincilik istikrarını sürdürüyor. PİAR Araştırma'nın Temmuz ayında yaptığı seçim anketi sonucuna göre, CHP’nin yüzde 32.5, AKP ise yüzde 30.2’de oranında destekleniyor.

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PİAR Araştırma Şirketi’nin Temmuz ayı anketine göre, CHP yüzde 32.5’lik oy oranıyla Türkiye’nin en çok desteklenen partisi oldu.

26 ilde 3 bin 160 kişinin katılımıyla 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, “Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusu soruldu. Sonuçlara göre, AKP yüzde 30.2 oy oranında kaldı.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şöyle: MHP yüzde 8.6, Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM) yüzde 7.7 oldu.

Erdoğan, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" ifadelerini kullanmıştı. 




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