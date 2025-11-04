Anadolu Ajansı AB'nin raporunu işine gelmeyince sansürledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, üyelik bekleyen ülkelerle ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Kos açıklamada tüm üye adayı ülkelerin durumlarıyla ilgili çok detaylı paylaşımlar yaptı. Raporu haberleştiren Anadolu Ajansı diğer ülkelerle ilgili bilgileri geniş geniş sunarken, sert eleştiriler içeren Türkiye bölümünü tercüme etmeyerek sansürleyip haberi abonelerine servis etti.



SANSÜRLENEN TÜRKİYE BÖLÜMÜ



İşte Anadolu Ajansı’nın sansürlediği Türkiye raporu:



“Muhalefet temsilcilerine ve partilerine yönelik artan yasal işlemler ile çok sayıda tutuklama Türkiye’nin demokratik değerlere bağlılığı konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır.

Hukukun üstünlüğü konusundaki diyalog AB-Türkiye ilişkilerinin merkezinde yer almaya devam ederken demokratik standartların. Yargı bağımsızlığının ve temel hakların gerilemesi hâlâ ele alınmamıştır.



Türkiye ile katılım müzakereleri 2018 yılından bu yana durma noktasındadır. Türkiye hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanında erken aşamada olmaya devam etmektedir. Önceki raporlarda belirlenen noktalarda ilerleme değil gerileme yaşanmıştır. Temel sistemsel eksiklikler giderilmemiştir. Yargı yürütmenin kontrolünde olmaya devam etmekte bu da yargı bağımsızlığını zedelemekte ve yargı kararlarının kalitesini olumsuz etkilemektedir.”