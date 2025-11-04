Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı AB'nin raporunu işine gelmeyince sansürledi /04 Kasım 2025 19:46

Anadolu Ajansı AB'nin raporunu işine gelmeyince sansürledi

Anadolu Ajansı’ndan AB’nin raporuna sansür: ‘Yargı, yürütmenin kontrolünde’ bölümünü servis etmedi. Avrupa Birliği komisyonu aday ülkelerle ilgili değerlendirme ve genişleme raporunu yayınlarken Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilgili zehir zemberek bölümleri çeviremedi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, üyelik bekleyen ülkelerle ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Kos açıklamada tüm üye adayı ülkelerin durumlarıyla ilgili çok detaylı paylaşımlar yaptı. Raporu haberleştiren Anadolu Ajansı diğer ülkelerle ilgili bilgileri geniş geniş sunarken, sert eleştiriler içeren Türkiye bölümünü tercüme etmeyerek sansürleyip haberi abonelerine servis etti.

SANSÜRLENEN TÜRKİYE BÖLÜMÜ

İşte Anadolu Ajansı’nın sansürlediği Türkiye raporu:

“Muhalefet temsilcilerine ve partilerine yönelik artan yasal işlemler ile çok sayıda tutuklama Türkiye’nin demokratik değerlere bağlılığı konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır.
Hukukun üstünlüğü konusundaki diyalog AB-Türkiye ilişkilerinin merkezinde yer almaya devam ederken demokratik standartların. Yargı bağımsızlığının ve temel hakların gerilemesi hâlâ ele alınmamıştır.

Türkiye ile katılım müzakereleri 2018 yılından bu yana durma noktasındadır. Türkiye hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanında erken aşamada olmaya devam etmektedir. Önceki raporlarda belirlenen noktalarda ilerleme değil gerileme yaşanmıştır. Temel sistemsel eksiklikler giderilmemiştir. Yargı yürütmenin kontrolünde olmaya devam etmekte bu da yargı bağımsızlığını zedelemekte ve yargı kararlarının kalitesini olumsuz etkilemektedir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anadolu Ajansı AB'nin raporunu işine gelmeyince sansürledi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:53:04