Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti /23 Kasım 2021 14:55

Anadolu Ajansı Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti

Anadolu Ajansı, birikmiş borçlarını ödemeyen Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti.

SHABER3.COM

Demirören Medya’nın Anadolu Ajansı ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle anlaşmasının bittiği ortaya çıktı.

Son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi. Anadolu Ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı.

REUTERS ÜYELİĞİ DE BİTMİŞTİ
Demirören Medya, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters haber ajansı aboneliklerine son vereceklerini açıkladı.


Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA'nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding'in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti. 
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