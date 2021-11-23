Anadolu Ajansı Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti

Demirören Medya’nın Anadolu Ajansı ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle anlaşmasının bittiği ortaya çıktı.





Son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi. Anadolu Ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı.





REUTERS ÜYELİĞİ DE BİTMİŞTİ

Demirören Medya, bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara çıktığına dair haber yapan Reuters haber ajansı aboneliklerine son vereceklerini açıkladı.









Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA'nın da olduğu medya grubunu 2018 yılında toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding'in, işlem için kullandığı kredi son dönemde yeniden gündeme gelmişti.