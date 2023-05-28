Anadolu Ajansı ikinci turu da manipüle etti: Erdoğan’ı yüzde 64’ten başlattı

Türkiye, 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’ta ikinci tur için tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan iki aday olan Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda karşı karşıya geldi.

AA ERDOĞAN’I YÜZDE 64’TEN BAŞLATTI



Anadolu Ajansı oy kullanma işlemi sonlandıktan sonra ilk sonuçlarda Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 64,3’le başlattı. Seçim yasakları devam ederken Erdoğan’ın oyları hızla eridi ve yüzde 53’e kadar düştü. AA, Kılıçdaroğlu’nu ise yüzde 35,7 gösterdi. Yenişafak, AA’nın verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.



AKP iktidarına yakınlığı nedeniyle eleştirilen Anadolu Ajansı, 14 Mayıs seçim sonuçlarını da manipüle etmişti. Erdoğan’ı yüzde 59,48 ile başlatan AA, verileri açıklamasının üzerinden 1 saat geçince Erdoğan’ı oyları yüzde 54’e düştü. YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara göre ise ilk turda Erdoğan, yüzde 49,52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy almıştı.

ANKA, İLK SONUÇLARDA KILIÇDAROĞLU’NU 1 PUAN ÖNDE GÖSTERDİ



CHP’ye yakın ANKA Haber Ajansı ise, seçim sonuçlarını Kılıçdaroğlu’nu yüzde 50,59 ile önde başlattı. Ajans, ilk açılan sandık sonuçlarına göre Erdoğan’ı ise yüzde 49,41 oya ulaştığını abonelerine duyurdu.