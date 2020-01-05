Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı, Sözcü’nün aboneliğini iptal etti /05 Ocak 2020 16:20

Anadolu Ajansı, Sözcü’nün aboneliğini iptal etti

Sözcü gazetesi, Anadolu Ajansı'nın tek taraflı olarak aboneliklerini sonlandırdığını duyurdu.

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Sözcü gazetesi, Anadolu Ajansı'nın (AA) aboneliklerini tek taraflı olarak sonlandırdığını duyurdu. Gazeteden yapılan açıklamada, mali yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesine rağmen AA'nın aboneliği tek taraflı olarak sonlandırdığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, AA'nın abonelik iptaline ilişkin, "İnanamıyorum. Atatürk'ün talimatı ile kurulan bir ajans bu. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan ajansın böyle bir karar alması ilginç. Basının Türkiye'de geldiği nokta üzücü. Geri adım atılmalı. Sözcü'nün haber alma hakkı engellenemez. Hiçbir kurumun bu hakkı engellenemez" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'ysa konuya dair, “Anadolu Ajansı Cumhuriyetçi bir ajans iken bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ancak onlardan beklenen bir tavır. Basın üzerindeki baskılardan biri de bu. Menderes döneminde dahi Anadolu Ajansı'nın bu kadar taraflı haber yaptığı bir dönem olmamıştır” dedi.
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