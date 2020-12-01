Anadolu Ajansı'nın enflasyonu düşük çıktı

Anadolu Ajansı kendi düzenlediği enflasyon anketini yayımladı. Dar gelirli vatandaş enflasyonu çarşı pazarda yüzde 40-50 bandından hissederken AA'nın anketine göre enflasyon yüzde 12 seviyelerinde kalacak. Ajansın anketine 23 ekonomist katılırken kasım ayı enflasyon sonucu yüzde 1,1 0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında oluştu. AA'nın düzenlediği enflasyon anketinin düşük çıkması sosyal medyada tartışma konusu oldu.





ANKETTE ENFLASYON YÜZDE 12

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında olduğu açıklandı.