Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı'nın enflasyonu düşük çıktı /01 Aralık 2020 16:43

Anadolu Ajansı'nın enflasyonu düşük çıktı

Anadolu Ajansı 23 ekonomistle kendi düzenlediği enflasyon anketinde enflasyon düşük çıktı.

SHABER3.COM

Anadolu Ajansı kendi düzenlediği enflasyon anketini yayımladı. Dar gelirli vatandaş enflasyonu  çarşı pazarda yüzde 40-50 bandından hissederken AA'nın anketine göre enflasyon yüzde 12 seviyelerinde kalacak.  Ajansın  anketine 23 ekonomist katılırken kasım ayı enflasyon sonucu yüzde 1,1 0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında oluştu. AA'nın düzenlediği enflasyon anketinin düşük çıkması sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

ANKETTE ENFLASYON YÜZDE 12
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında olduğu açıklandı.
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