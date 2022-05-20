Samanyolu Haber /Spor / Anadolu Efes Euroleague'de finale çıktı /20 Mayıs 2022 00:16

Anadolu Efes Euroleague'de finale çıktı

Euroleague'de dörtlü finale kalan Anadolu Efes yarı final mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u 77-74 yenerek finale yükseldi.

SHABER3.COM

Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi.

Yarı final müsabakasında Yunanistan temsilcisi Olimpiakos ile karşılaşan Anadolu Efes, sahadan 77-74 galip ayrılarak finale kaldı.

Müsabakanın ilk çeyreği Olimpiakos'un 21-18'lik üstünlüğüyle geçildi.

Devre arasına ise yine Olimpiakos 43-42 önde giren takım oldu.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan taraf bu kez 24-20'lik skorla Anadolu Efes olsun.

Son periyotta ise her iki takım da 11'er sayı üretince karşılaşma Anadolu Efes'in 77-74'lük galibiyetiyle sona erdi.
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