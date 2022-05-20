Anadolu Efes Euroleague'de finale çıktı

Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi.





Yarı final müsabakasında Yunanistan temsilcisi Olimpiakos ile karşılaşan Anadolu Efes, sahadan 77-74 galip ayrılarak finale kaldı.





Müsabakanın ilk çeyreği Olimpiakos'un 21-18'lik üstünlüğüyle geçildi.





Devre arasına ise yine Olimpiakos 43-42 önde giren takım oldu.





Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan taraf bu kez 24-20'lik skorla Anadolu Efes olsun.





Son periyotta ise her iki takım da 11'er sayı üretince karşılaşma Anadolu Efes'in 77-74'lük galibiyetiyle sona erdi.

