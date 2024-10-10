Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında yumruk yumruğa kavga

Pota arkasında yerde yaşanan kavgaya diğer oyuncular da müdahale edince ortalık karıştı. Maçın hakemi iki oyuncuyu da diskalifiye etti.







THY EuroLeague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne oluyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı.Fenerbahçe hücumunda smaca giden Tarık Biberovic'a blok vurmak isteyen Elijah Bryant rakibin sayısına engel olamadı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Sert müdahale sonrası sinirlenen Bryant yere düşen Biberovic ile bir anda birbirine girdi. Yerde yumruklaşmaya başlayan iki oyuncunun kavgası herkesi şoke etti.Kavganın ardından bir süre duran oyun daha sonra devam etti ve Fenerbahçe, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı.Anadolu Efes, maç içerisinde 15 sayı geriye düşerken, özellikle son bölümde farkı azalttı ve eşitliği de yakaladı (74-74) ancak Anadolu Efes'in bu performansı Fenerbahçe karşısında geri dönüşe yetmedi. Fenerbahçe, bu galibiyetle EuroLeague'de yeni sezonda ikide iki yaptı.