Samanyolu Haber /Spor / Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında yumruk yumruğa kavga /10 Ekim 2024 23:20

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında yumruk yumruğa kavga

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği Eurolegue mücadelesinde Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. İki oyuncu da kavganın ardından oyundan ihraç edildi.

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THY EuroLeague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne oluyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı.

Fenerbahçe hücumunda smaca giden Tarık Biberovic'a blok vurmak isteyen Elijah Bryant rakibin sayısına engel olamadı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Sert müdahale sonrası sinirlenen Bryant yere düşen Biberovic ile bir anda birbirine girdi. Yerde yumruklaşmaya başlayan iki oyuncunun kavgası herkesi şoke etti.

Pota arkasında yerde yaşanan kavgaya diğer oyuncular da müdahale edince ortalık karıştı. Maçın hakemi iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

FENERBAHÇE KAZANDI

Kavganın ardından bir süre duran oyun daha sonra devam etti ve Fenerbahçe, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, maç içerisinde 15 sayı geriye düşerken, özellikle son bölümde farkı azalttı ve eşitliği de yakaladı (74-74) ancak Anadolu Efes'in bu performansı Fenerbahçe karşısında geri dönüşe yetmedi. Fenerbahçe, bu galibiyetle EuroLeague'de yeni sezonda ikide iki yaptı.
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