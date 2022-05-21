Anadolu Efes yine Avrupa Şampiyonu …

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen organizasyondaki finalde güçlü rakibi karşısında maçı hiç bırakmayan temsilcimiz son çeyrekte öne geçerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.





Yarı finalde Olympiakos’u son saniye üçlüğü ile 77-74 mağlup eden Anadolu Efes 3. kez üst üste kaldığı Final Four finalinde geçen yıl olduğu gibi kupanın sahibi oldu.





Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıkan Anadolu Efes Sırbistan’da zafere ulaştı ve ülkemize müthiş bir gurur yaşattı.





ERGİN ATAMAN’IN 5. AVRUPA ZAFERİ

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa kupalarında 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021’de Avrupa Ligi şampiyonlukları elde etmişti.